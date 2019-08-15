Рябошапка сообщил о подготовке концепции переходного правосудия для оккупированных территорий

Рабочая группа по вопросам реинтеграции, которая входит в состав Комиссии по вопросам правовой реформы, будет заниматься разработкой концепции переходного правосудия для оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка по итогам встречи с руководителем группы Антоном Кориневичем и прокурором АР Крым Гюндузом Мамедовым.

"[Мы] обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым под контроль Украины. Среди основных идей – необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - написал Рябошапка в фейсбуке.

"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - заявил замглавы ОПУ.

По его словам, в отсутствие национального опыта постконфликтного урегулирования рабочая группа будет ориентироваться на международную практику.

Первый пакет законодательных инициатив собираются подготовить до конца 2019 года.

Напомним, что в рабочую групп по реинтгерации вошли десять человек.