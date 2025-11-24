Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі суддю та адвоката підозрюють підбурюванні та отриманні $10 тис хабаря

До судді застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн, до адвоката – заставу в розмірі 514 тис. гривень.

В Одесі суддю та адвоката підозрюють підбурюванні та отриманні $10 тис хабаря
В Одесі суддю та адвоката підозрюють у хабарництві
Фото: САП

Прокуратура повідомила про підозру судді одного з районних судів м. Одеси та адвокату, яких викрили на підбурюванні до надання хабаря за винесення судового рішення у цивільній справі на користь особи.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Встановили, що суддя та адвокат, який є його близьким родичем, переконали відповідача у цивільній справі в необхідності надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь. 

Відповідно до домовленості гроші мали передаватися двома траншами. Зодокументували факт передачі 10 тисяч доларів США.

Долари США
Фото: САП
Долари США

"Осіб викрили детективи НАБУ спільно з СБУ одразу після одержання другої частини коштів", – розповіли у САП. 

Наразі до судді застосвали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн, до адвоката – заставу в розмірі 514 тис. гривень.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

  • Нещодавно НАБУ та САП завершили слідство стосовно трьох колишніх голів господарських судів однієї з областей, підозрюваних у вимаганні 1 млн доларів хабаря за ухвалення замовних судових рішень, а також у впливі на суддів, які розглядали відповідні провадження. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies