В Одесі суддю та адвоката підозрюють підбурюванні та отриманні $10 тис хабаря

В Одесі суддю та адвоката підозрюють у хабарництві

Прокуратура повідомила про підозру судді одного з районних судів м. Одеси та адвокату, яких викрили на підбурюванні до надання хабаря за винесення судового рішення у цивільній справі на користь особи.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Встановили, що суддя та адвокат, який є його близьким родичем, переконали відповідача у цивільній справі в необхідності надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь.

Відповідно до домовленості гроші мали передаватися двома траншами. Зодокументували факт передачі 10 тисяч доларів США.

Фото: САП Долари США

"Осіб викрили детективи НАБУ спільно з СБУ одразу після одержання другої частини коштів", – розповіли у САП.

Наразі до судді застосвали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн, до адвоката – заставу в розмірі 514 тис. гривень.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.