Зеленський: РФ запустили вночі 22 ракети і понад 460 дронів. Чотири БпЛА залетіли у Молдову і Румунію

Через обстріл загинули люди, є понад 10 поранених.

Наслідки російської атаки
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 25 листопада російська армія застосувала 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. 

"Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів", – написав глава України у телеграмі. 

Він зазначив, що росіяни били по Київщині, Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині, Одещині. Головні цілі – енергетика і все, що "забезпечує нормальне життя".

"Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким", – повідомив Зеленський. 

Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі.

"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", – зазначив президент. 
