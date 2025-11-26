Чому не варто знищувати Легіон, вливши його підрозділи до штурмових військ?

На чужу позицію вирушають п’ятеро піхотинців. П’ятеро бійців Збройних сил Україні. П’ятеро громадян Колумбії. І дві доби ведуть безперервний бій. З позиції повернулися двоє 200-х і троє 300-х.

Лиманський напрямок. Бої за село Терни. Стик двох підрозділів Сил оборони. По позиції, яка прикриває дуже важливий тактичний напрямок, противник завдає удару і фактично знищує і позицію, і її оборонців. Комбат, що зазнав втрат, по зв’язку взаємодії просить сусіда негайно взяти цю позицію під контроль і продовжити бій, адже смуга хоч і чужа, а ось наслідки для логістики будуть дуже сумні для всіх. Сусід обіцяє розв'язати проблему негайно.

Фото: facebook/International Legion Бійці Інтернаціонального легіону

Що таке Легіон і хто такі легіонери?

Інтернаціональний легіон (офіційно – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, ILDU) – спеціалізований підрозділ Збройних Сил України, сформований для залучення іноземних добровольців до боротьби проти російської агресії. Він існує з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Всі чотири батальйони, один з котрих сьогодні – 157-й навчальний центр, є частиною Сухопутних військ ЗС України. Головне управління розвідки (ГУР МО України) також має свій підрозділ, укомплектований іноземцями – Міжнародний легіон.

Найважливіше правове питання і одна з улюбленіших кісток, котрі обсмоктує російська пропаганда, – правовий статус легіонерів. Отже, легіонери не є найманцями. Всі іноземці мають такий же контракт, як будь-хто з українських військових, та проходять військову службу в порядку і за правилами, встановленими українським законодавством. Так що штанга, нешановні ворожі пропагандисти.

У березні 2022-го, практично на початку вторгнення Росії, виявили бажання приєднатися до Сил оборони України близько чотирьох тисяч іноземних добровольців з 75 країн світу. Якби не наша війна чи футбол, про існування Фарерських островів знали б лише ті, кому слід. Але в легіоні громадяни цієї країни є. Сформовані бразильська, португальська, французька, грузинська роти.

Фото: Бійці Інтернаціонального легіону Грузинський легіон

28 лютого 2022 Президент України видав указ №82, котрим тимчасово на період дії воєнного стану запроваджує безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до ILDU. Вже цього місяця в медіа з’являються фото перших легіонерів у окопах під Києвом.

До квітня 2022 вже сформовані чотири батальйони в складі Сухопутних військ ЗС України. Військові голову не сушили і дещо адаптували під цю задачу штат звичайного стрілецького батальйону. Що було не надто далекоглядно і не виправили це й до сьогодні. Дещо нижче повернемось до цього. Є штат такого батальйону на HUMWEE, але отримати 70-90 броньовичків якось не склалося.

Паралельно з цими чотирма був сформований батальйон ГУР, котрий укомплектований росіянами, білорусами та ветеранами армій західних країн. Підрозділ заточений на розвідку, диверсії та агентурну роботу.

У складі 59-ї мотопіхотної бригади з ветеранів ЗС США та Австралії сформували окрему роту, «Chosen Company». На жаль, щось пішло не так і після 39 місяців на фронті цей підрозділ розформовували.

В листопаді 2024 оголосили про формування в Польщі «Українського легіону», котрий комплектувався громадянами України, що проживали за кордоном. Загалом бажання приєднатися виявили понад 500 осіб з 30 країн.

Бойовий шлях легіонерів викликає щире захоплення: бої за Київщину, Харківщину, Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину та Луганщину. Битва за Київ, контрнаступальна операція на Харківщині, бої за Сіверодонецьк, Лисичанськ, Сіверськ, Бахмут, Херсон, Покровськ, Куп'янськ.

Фото: facebook/International Legion

У березні 2022 в наслідок ракетного удару противника по Яворівському полігону були поранені близько 100 легіонерів, що проходили там курс БЗВП.

21 листопада МО України оголосило про розформування Легіону начебто через зростання втрат. Три батальйони включать до складу штурмових полків новостворюваних «штурмових військ».

Чергове недолуге рішення.

Чи спроба вбити міжнародний добровольчий рух на підтримку України, адже Легіон – символ глобальної підтримки України?

Або спроба надути непотрібний Сухопутним військам компонент (десантно-штурмові війська в ЗС України вже є, їх хіба замало?!) до обсягів, котрі дозволять запровадити генеральську посаду під «свою людину»?

Фото: facebook/International Legion Бійці Інтернаціонального легіону

Щоб відшукати зернину правди, довелося зателефонувати безпосередньо до одного з батальйонів Легіону. Що можна розповісти в якості резюме бесіди з командирами легіонерів?

Сьогодні Легіон – самодостатня та непогано збалансована система, досить закрита, але ефективна на полі бою. Вся піхота трьох батальйонів – майже на 100% іноземці за винятком офіцерів, котрі на 100% – українці. В підрозділах забезпечення і підтримки іноземців – третина.

В якийсь момент в Легіоні зрозуміли, що потік рекрутів всихає, піхоти все менше, наступальні можливості невпинно знижуються, а у противника – навпаки. І з цим щось слід робити якнайшвидше. Маючи доступ до іноземного досвіду з перших рук, командування легіонерів зробило ставку на комбінацію «авіаудар БПЛА – наземні штурмові дії піхоти». Тобто об’єкт атаки ретельно розвідують з повітря, після цього основні його елементи знищують ударами БПЛА різних типів та вогнем важких вогневих засобів і лише після цього свою справу робить піхота. Цю тактику вони назвали «концепція підтримки маневру».

Така тактика не потребує великої кількості штурмовиків, їх втрати – мінімальні, але навичкам застосування БПЛА навчено 60-70% персоналу батальйону, адже в штаті – лише взвод БПЛА, тому багатьом доводиться опановувати суміжну ВОС. Зворотний бік медальки – нагальна потреба мати якісно навчену, добре треновану та вмотивовану піхоту. Тобто 2/3 батальйону вогнем готують штурмову дію, третина її виконує.

Фото: facebook/International Legion Бійці Інтернаціонального легіону

Ще одна цікавинка – паростки стандартів НАТО, що пробилися через щебінь розмов про їх запровадження в Силах оборони. В Легіоні дійшли висновку про пряму залежність успішності тактичних дій від їх ретельного планування, організації, забезпечення та постійного стійкого оперативного управління боєм. І застосували неочікуваний і дуже простий підхід, котрого я, витративши на комунікацію з іноземними військовими добряче так часу та особисто відвідавши і МО різних країн-членів НАТО, і штаби, і військові частини, не зустрів ніде: командний пункт батальйону поділений на дві складові, чого Бойовий статут Сухопутних військ не передбачає в цій ланці.

На передовий КП максимально близько до бойових порядків першого ешелону винесений інформаційно-аналітичний підрозділ штабу батальйону, котрий в режимі реального часу збирає, аналізує, узагальнює інформацію про перебіг бою та передає висновки на основний КП. Там розгорнуті всі структурні підрозділи, які планують, управляють, забезпечують та підтримують бойові дії. Формально це – класична S-структура штабу батальйону, прийнята в НАТО. Тобто освіта офіцерів та бойовий досвід персоналу підштовхнули підрозділ перейти на стандарти НАТО, формально не переходячи нікуди. Загалом до управління боєм залучаються до 18 суб’єктів, що багатенько.

Фото: International Legion for the Defense of Ukraine/Facebook Бійці Іноземного легіону

Ще один важливий момент – командирів бойових груп залучають до планування та організації бою на кінцевому етапі планування, коли визначаються бойові задачі підрозділам та формуються вказівки щодо забезпечення бою. Ось тут і захована висока ефективність та низькі втрати.

Окремо варто зазначити створену в Легіоні систему рекрутингу. Лише одна з останніх SMS-розсилок виявила приблизно дві тисячі потенційних рекрутів, що говорить про високу довіру як до Легіону, так і про наявність мотивації битися за Україну.

Що отримують Сили оборони, розформувавши Легіон та вливши його підрозділи до штурмових військ?

- розбиту вітрину міжнародної підтримки оборонних зусиль України;

- удар по міжнародному іміджу України;

- втрату трьох автономних боєздатних високомотивованих злагоджених бойових організмів тактичного рівня.

Якщо пояснити геть просто, то вливання чогось кудись виглядає у більшості випадків приблизно так: якось в Миколаївській області об’єднали два райони. Так, одним з першочергових заходів нового райцентру стало переміщення люстри з міського кінотеатру та бордюрів з центральної площі скороченого райцентру до нового. В армії це виглядає приблизно так: всі боєздатні компоненти/підрозділи, найкраще озброєння/обладнання вилучають з нових підрозділів до старих, а при неможливості таких «реформ» найкращі підрозділи починають виконувати завдання в інтересах «старшого начальника» замість завдань за призначенням.

Фото: facebook/International Legion Бійці Інтернаціонального легіону

Вчергове повстають питання «Чому замість формування з трьох батальйонів Легіону інтернаціональної бригади вони розчиняються в штурмових полках, котрі формуються? Якій у цьому сенс? У чому виграш?».

Днями в Києві відбудеться прощання з двома легіонерами, громадянином США та громадянином Південної Кореї.Вони не мали жодного обов’язку перед Україною, крім власного сумління, але сплатили наш борг власними життями.

Легіонери, честь!