Нацполіція розповіла про результати першого року декларування зброї в Україні

Минув рік від набуття чинності закону про декларування знайденої або отриманої громадянами вогнепальної зброї.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“За перший рік дії закону громадяни задекларували понад 15 тисяч одиниць зброї та 7,7 мільйона боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що із повідомленням про знайдену зброю звернулися понад 13,7 тис. людей, переважно з прифронтових регіонів та Києва

Також за рік українці добровільно здали 398 одиниць зброї. З них 171 автомат і кулемет, а також понад 68,3 тис. боєприпасів.