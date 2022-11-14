Як влаштований Інтернаціональний легіон та чому іноземні бійці постали на захист України?

У зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації в Україні був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів. Точну кількість бійців не називають, адже інформація є конфіденційною. Вони виконують надскладні задачі та звільняють окуповані території нашої держави. Як розповідав «Телеграф» , деякі історії іноземців, що вирішили разом з українцями боротися проти путінської орди справді вражають. Вони мають спільну ціль – боротися проти путінської орди та захистити свободу України.

Представники яких країн постали пліч-о-пліч з українцями?

Найбільше в іноземному легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці, а потім – представники решти держав. Загалом легіон налічує представників більше пів сотні країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південна Корея, Австралія. Про це розповів речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру.

Чому вони вирішили обороняти нашу державу та які завдання вони виконують?

Побачивши новини про жахи війни в Україні, вони прийняли рішення їхати та боротися з несправедливістю РФ. Пропонують свою допомогу навіть люди без бойового досвіду. Вони займаються комунікаційною сферою або проходять навчання безпосередньо в Україні. Деякі учасники є професійними бійцями, тому вони виконують задачі високого рівня у найгарячіших точках. Зокрема вони брали участь у звільненні Київської та Харківської області. Юридично легіон є частиною ЗСУ, тому фінансується він з оборонного бюджету.

«Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ», – проінформував спікер легіону Дам’єн Магру.

Або смерть, або перемога України: що ще іноземці кажуть про свою ініціативу

Канадський стрілець Воллі воював з терористами в Іраку, Сирії та Афганістані, а на початку повномасштабного вторгнення Росії почав захищати Україну. Його називають найкращим снайпером світу. І тут він не заради грошей, а заради ідеї. Наразі чоловік не оформлений в українській армії та нічого не отримує.

Ще одним учасником бойових дій, що поділяє наші цінності є американець. Він мав бойовий досвід, тож коли побачив звернення президента України про прохання допомогти, впевнено вирішив їхати.

«Я тут вже 7 місяців, тому або перемога, або моя смерть. Моя задача захистити свободу цієї держави. Навіть якщо росіяни відкинуть мене до Карпат, я готовий відстрілюватися до останнього кутка України. Та я вірю, що цього не буде, бо ми переможемо. Ми вже перемагаємо», – коментує військовий.

Чому іноземні бранці важливі для кремля?

Окупанти використовують факт присутності іноземців у ЗСУ для проведення інформаційно-психологічних операцій ще з 2014 року. Зокрема маніпуляції використовують коли хтось з іноземців потрапляє у полон. Так, 9 червня так званий "верховний суд днр" “засудив” до страти двох громадян Великої Британії − Ейдена Есліна та Шона Піннера. Їх назвали “найманцями”, які збиралися захопити владу та “скинути конституційний лад днр”. Тоді окупанти намагалися тиснути на уряди США та Великої Британії та повідомили, що іноземці можуть просити про помилування. 21 вересня Есліна та Піннера разом з іншими іноземцями все-таки вдалося звільнити з російського полону під час одного з обмінів.