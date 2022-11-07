Проєкт "Український свідок" розповів про британського снайпера з позивним Привид, який захищає Україну від російських загарбників.

Він пройшов Ірак, Афганістан, Боснію та Нігерію. Він – снайпер, який приховує свою особу та зазвичай уникає журналістів.

"Останньою краплею стало те, що росіяни вбивають дітей. Мені це не подобається і я не буду цього терпіти. Я ненавиджу росіян за це", – каже він. Чоловік обмірковував свою участь у цій війні протягом трьох тижнів, а його мати декілька разів відмовляла його від цього вчинку. "Але я відчував, ніби мене тягне до України. Я мусив їхати та боротись, і тепер мама не переживає за мене", – каже Привид.

За його словами, військовий тричі був в Афганістані та двічі – в Іраку. Також він воював в гарячих точках Боснії та Нігерії. За його плечима 20 років служби у Британській армії, 15 з яких – снайпером.

В Україні він встиг пережити 19-годинне бомбардування та поранення. Тепер він проходить реабілітацію та дуже хоче повернутись на фронт.

"Все, що їм [росіянам] потрібно знати, це те, що ми переможемо", – каже він.

Привид також розказав про те, чому російську армію не можна вважати професійною. "Російський солдат тричі стріляв в мене з близькою відстані та промазав. Я вбив його", - розповідає він.

Військовослужбовець поділився анекдотичними випадками, які сталися під час його перебування в Україні. "Він робив те, чого не мав би робити…Коли я вистрілив в нього, він мастурбував", - пригадує Привид.

Також легіонер має власний список осіб, яких він хотів би ліквідувати. В цьому списку, окрім російських командувачів та генералів, присутні Олександр Лукашенко та голлівудський актор Стівен Сігал. Останній відомий своєю проросійською позицією на навіть є членом однією з російських політичних партій.

Військовий зізнається, що ця війна буде для нього останньою. А після перемоги він хоче залишитись жити в Україні, каже - кращих людей, ніж тут, не бачив ніде в Європі.

Зазначимо, що робота Привида у складі ЗСУ є повністю легальною: зі згоди Уряду України чоловік долучився до лав Інтернаціонального легіону, який цього року сформували у ЗСУ. В цій військовій частині служать добровольці - громадяни інших країн, і створена вона була спеціально для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії на територію України.