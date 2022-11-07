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Ворог обстріляв Запорізький район ракетами С300, – голова ОДА

Пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі.

Ворог обстріляв Запорізький район ракетами С300, – голова ОДА
Фото: ТГ Олександра Старуха

Близько восьмої ранку загарбники обстріляли село Запорізького району ракетами С300.

Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Негідники знову гатили по наших селах. Сьогодні, близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С300. Пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі.

"Нічого, віддамо сторицею!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни влучили двома ракетами поблизу одного з населених пунктів Запорізької області. 

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