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Втрати Росією літаків, схоже, значно перевищують її здатність до виробництва нових, – Міноборони Британії

Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації. 

Втрати Росією літаків, схоже, значно перевищують її здатність до виробництва нових, – Міноборони Британії
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Тривала відсутність переваги Росії в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідченого екіпажу і підвищеним ризиком безпосередньої підтримки з повітряного простору в зонах щільної ППО.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Там зазначили, що не можуть незалежно перевірити наведені Головнокомандувачем ЗСУ Валерім Залужним втрати Москвою 278 літаків у війні проти України порівняно з удвічі меншою кількістю за роки війни в Афганістані. 

"Втрати літаків Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових планерів. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації", – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, днями Залужний повідомив, що за час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані.

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