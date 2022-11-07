Втрати Росією літаків, схоже, значно перевищують її здатність до виробництва нових, – Міноборони Британії

Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації.

Тривала відсутність переваги Росії в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідченого екіпажу і підвищеним ризиком безпосередньої підтримки з повітряного простору в зонах щільної ППО.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Там зазначили, що не можуть незалежно перевірити наведені Головнокомандувачем ЗСУ Валерім Залужним втрати Москвою 278 літаків у війні проти України порівняно з удвічі меншою кількістю за роки війни в Афганістані.

"Втрати літаків Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових планерів. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації", – зазначили в Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 7, 2022

Нагадаємо, днями Залужний повідомив, що за час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані.