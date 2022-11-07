У Донецькій області за неділю вбито одну мирну людину, пʼятьох поранено

За 6 листопада росіяни вбили одного цивільного на Донеччині. Він загинув у Бахмуті.

Ще пʼятеро людей в області отримали поранення: двоє в Бахмуті, двоє в Лимані і один у Вугледарі. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в Телеграм.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Без урахування жертв у цих містах з 24 лютого загинули 1165 мешканців Донецької області, 2548 отримали поранення.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – наголосив голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко в Телеграм

Нагадаємо, позавчора внаслідок обстрілів артилерією, “ураганами” і “градами” постраждали сім населених пунктів Донецької області.