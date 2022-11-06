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РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський

Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів.

РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
Фото: сайт президента

Станом на сьогоднішній вечір від електропостачання в Україні відключено більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

"Станом на цей вечір у Києві та шістьох областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики. Без світла більше 4,5 мільйонів споживачів. Найбільше зараз у Києві та Київській області. Дійсно складно" - повідомив він.

Зеленський зазначив, що цього тижня проводив наради з урядовцями та представниками енергетичних компаній і обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці.

"Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Що б там не хотіли терористи, чого б вони не домагалися, ми маємо пройти цю зиму і бути навесні ще сильнішими, ніж зараз", - підкреслив президент.

Зеленський заявив, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, перш за все енергетичній. Зокрема,використовуючи іранські ракети.

Нагадаємо, раніше Зеленський під час свого традиційного звернення наголосив, що співучасть Ірану в російському терорі повинна бути покарана. Якби не постачання Іраном зброї агресору, Україна була би ближче до миру.

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