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Через ворожі обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру між Сумами й Конотопом

Влада області пообіцяла евакуацію та підвіз.

Через ворожі обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру між Сумами й Конотопом
Фото: Укрзалізниця

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати - слідкуйте за повідомленнями", - закликав очільник області.

Він пообіцяв, що буде організована евакуація та підвіз. Зокрема, пасажирам поїзду 780 Київ-Суми.

Живицький закликав пасажирів потяга виконувати вказівки залізничників і представників військової адміністрації на місцях.

Нагадаємо, в Укрзалізниці нині повідомили, що через російські атаки деякі поїзди їхатимуть із затримкою та зміненим розкладом.

Російські окупанти обстріляли Ворожбянську громаду Сумщини - упродовж дня сюди прилетіли 72 снаряди. Є загибла і поранена жительки.

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