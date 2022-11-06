Через ворожі обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру між Сумами й Конотопом

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати - слідкуйте за повідомленнями", - закликав очільник області.

Він пообіцяв, що буде організована евакуація та підвіз. Зокрема, пасажирам поїзду 780 Київ-Суми.

Живицький закликав пасажирів потяга виконувати вказівки залізничників і представників військової адміністрації на місцях.

Нагадаємо, в Укрзалізниці нині повідомили, що через російські атаки деякі поїзди їхатимуть із затримкою та зміненим розкладом.

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