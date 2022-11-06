Українські захисники уразили майже 30 районів зосередження росіян і техніки, - Генштаб

Вдалося збити три безпілотники і завдати удару по двох станціях радіоелектронної боротьби.

Упродовж цієї доби українська авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а ракетні війська та артилерія уразили 10 таких районів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Крім цього, під ураження потрапили позиція засобів протиповітряної оборони, два пункти управління окупантів, дві станції радіоелектронної боротьби та низка інших важливих військових об’єктів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили три ворожі БпЛА.

Російські загарбники упродовж цієї доби завдали три ракетні і три авіаудари, а також здійснили понад п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстріли потрапили райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

Рашисти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними українського командування, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 6 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Білорусь надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає і розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для їхньої підготовки. Зберігається загроза завдання противником ударів та залучення ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки;

та напрямках - без суттєвих змін. Білорусь надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає і розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для їхньої підготовки. Зберігається загроза завдання противником ударів та залучення ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки; на Сіверському росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області; на Куп’янському та Лиманському вороги завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка;

та вороги завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка; на Бахмутському рашисти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Андріївка та Опитне;

рашисти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Андріївка та Опитне; на Авдіївському окупанти обстріляли з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;

окупанти обстріляли з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе;

та вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе; на Південнобузькому вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка та Новокиївка. Крім того, росіяни продовжували вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснили понад 65 вильотів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Ворожбянську громаду Сумщини - упродовж дня сюди прилетіли 72 снаряди. Є загибла і поранена жительки.

Українські військові знищили російський склад із боєприпасами в окупованому Скадовському районі на Херсонщині.