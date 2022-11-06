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Росіяни випустили за день по громаді Сумщини 72 снаряди, загинула жителька, інша в лікарні

Було зафіксовано прямі влучання в житлові будинки.

Росіяни випустили за день по громаді Сумщини 72 снаряди, загинула жителька, інша в лікарні
Фото: Дмитро Живицький

Російські окупанти обстріляли Ворожбянську громаду Сумщини - упродовж дня сюди прилетіли 72 снаряди.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі. Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ)", - розповів Живицький.

За його словами, дуже пошкоджено три житлові будинки, інша оселя майже не вціліла. Зруйновані літня кухня, лазня та повітки. Окрім цього, пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. 

Очільник Сумщини також повідомив, що російські снаряди розривалися біля багатоквартирного будинку. 

"Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері. На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена", - додав очільник ОВА.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, в області протягом суботи, 5 листопада під ворожим вогнем опинилися п'ять прикордонних громад

Нині бійці Миропільського добровольчого формування громади збили російський безпілотник.

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