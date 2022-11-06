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Чехія підтримала створення трибуналу над лідерами Росії

Будь-які політичні лідери мають відповідати за розв’язання війни, сказав міністр.

Чехія підтримала створення трибуналу над лідерами Росії
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чеської республіки Ян Ліпавський підкреслив важливість створення спецтрибуналу над особами, які причетні до воєнних злочинів, які скоїла Росія на території України. 

Про це чеський міністр повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу. Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - наголосив він.

Ліпавський також додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на пленарному засіданні 7 жовтня проголосувала за постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Також президент Володимир Зеленський закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів російських окупаційних військ в Україні.

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