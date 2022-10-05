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Зеленський​ закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України

Президент запросив Францію долучитися до проєкту.

Зеленський​ закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів російських окупаційних військ в Україні.

Про це він заявив під час публічних дебатів "Війна і закон" у межах заходу "Ніч права", ініційованого головою Конституційної Ради Франції Лораном Фабіусом.

"Має бути створений Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати Міжнародний кримінальний суд і всі інші наявні судові інституції світу", – наголосив Зеленський. 

За його словами, "проєкт створення трибуналу було представлено нашим партнерам".

"Коли ми створимо cпецтрибунал щодо російської агресії, то вже сам факт підготовки обвинувальних актів і видача ордерів на арешт тих, хто спланував і наказав розпочати цю агресію, буде найпотужнішим сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі", – сказав Зеленський, запросивши Францію долучитися до переговорів щодо заснування спецтрибуналу.

Нагадаємо, раніше в ЄС опублікували рекомендації щодо документування міжнародних злочинів.

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