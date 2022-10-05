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За минулу добу ЗСУ знищили ще 200 російських окупантів та 11 танків

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 200 російських окупантів та 11 танків
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 61 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61 000 (+200) осіб;
  • танків – 2435 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 5038 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 1414 (+7) од.;
  • РСЗВ – 341 (+1) од.;
  • засобів ППО – 177 (+0) од.;
  • літаків – 266 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 232 (+4) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 132 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, на Півдні ЗСУ ліквідували три безпілотники та два гелікоптери ворога.

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