За минулу добу ЗСУ знищили ще 200 російських окупантів та 11 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 61 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 61 000 (+200) осіб;
- танків – 2435 (+11) од.;
- бойових броньованих машин – 5038 (+20) од.;
- артилерійських систем – 1414 (+7) од.;
- РСЗВ – 341 (+1) од.;
- засобів ППО – 177 (+0) од.;
- літаків – 266 (+0) од.;
- гелікоптерів – 232 (+4) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4) од.;
- крилатих ракет – 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) од.;
- спеціальної техніки ‒ 132 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, на Півдні ЗСУ ліквідували три безпілотники та два гелікоптери ворога.