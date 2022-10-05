КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами С-300

Півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог випустив по Очакову.

Окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами С-300
Фото: uk.wikipedia.org

Окупанти надвечір двома ракетами С-300 завдав ракетний удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Обійшлося без втрат. 

“Півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив (ворог, - ред.) по Очакову, маючи на меті пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих нема”, – йдеться у повідомленні.

Реактивними системами залпового вогню обстріляно і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Попередньо, пошкодження не критичні, постраждалих нема.

Нагадаємо, перед цим ворог вдарив по акваторії Очакова 3 жовтня, постраждалих немає. Також у Миколаївському районі ворог стріляв із ракетних систем вогню по смт Первомайське, влучивши по об’єкту цивільної інфраструктури та переважно по відкритих територіях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також