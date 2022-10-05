Окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами С-300

Півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог випустив по Очакову.

Окупанти надвечір двома ракетами С-300 завдав ракетний удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Обійшлося без втрат.

“Півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив (ворог, - ред.) по Очакову, маючи на меті пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих нема”, – йдеться у повідомленні.

Реактивними системами залпового вогню обстріляно і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Попередньо, пошкодження не критичні, постраждалих нема.

Нагадаємо, перед цим ворог вдарив по акваторії Очакова 3 жовтня, постраждалих немає. Також у Миколаївському районі ворог стріляв із ракетних систем вогню по смт Первомайське, влучивши по об’єкту цивільної інфраструктури та переважно по відкритих територіях.