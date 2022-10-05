США стежать за темпами витрат боєприпасів ЗСУ, щоб забезпечувати їхні потреби, - Пентагон

США надають Україні додаткові боєприпаси та інвестують у їх виробництво, як і союзники та партнери.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на заступницю помічника держсекретаря США Лору Купер.

“Ми провели зустріч минулого тижня із союзниками та директорами з озброєнь, де обговорили шляхи, аби забезпечити сталість індустріальної бази для подальшої підтримки України. Тим часом Росія звертається до Північної Кореї та Ірану по допомогу”, – розповіла Купер.

Вона також додала, що США стежать за темпами витрат боєприпасів, щоб бути впевненими, що ЗСУ мають те, що потрібно для контрнаступу.

Водночас Купер наголосила, що виробництво боєприпасів у США нарощується.

Також заступниця помічника держсекретаря США розповіла, що наразі установки HIMARS дозволяють ЗСУ вражати більшість цілей на полі бою, навіть у Криму.

Нагадаємо, черговий пакет безпекової допомоги Україні, розроблений адміністрацією Байдена, включає чотири пускові установки HIMARS.