Зеленський 6 жовтня візьме участь у саміті лідерів ЄС нового формату

У заході візьмуть участь 27 держав Євросоюзу, а також 17 лідерів країн, які не входять до ЄС.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у першому інавгураційному засіданні нового формату, відомого під назвою Європейська політична спільнота. Захід відбудеться 6 жовтня в Празі.

Про це розповів на брифінгу заступник керівника ОП Ігор Жовква, передає РБК-Україна.

"У відкритті цього саміту братиме участь президент України. У заході також особисто візьме участь прем’єр-міністр, а президент виступить онлайн", - пояснив він.

У заході візьмуть участь 27 держав-лідерів Європейського Союзу, а також 17 лідерів держав, які не входять до ЄС, але мають різний статус.

Нагадаємо, 9 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив про ініціативу створити нову "Європейську політичну спільноту", щоб країни, які не є формальними членами ЄС, могли долучитися до нового простору в Європі. Йшлося в тому числі про Україну.

22 травня французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявив, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років. Він також висловив думку, що Києву слід увійти до запропонованої Макроном "Європейської політичної спільноти". 23 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у позиції Франції стосовно України "зради" немає, між країнами ведеться активна дискусія з приводу того, яким буде шлях України до ЄС і скільки часу це забере.

Під час саміту 23-24 червня в Брюсселі Єврорада схвалила створення "Європейської політичної спільноти".