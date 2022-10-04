У звільненому від російських окупантів Лимані, що на Донеччині, офіційно підняли український прапор.
Про це повідомив у соцмережах керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах.
"Дякую нашим Збройним Силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій", - розповів Кириленко.
Він наголосив, що жителям, які раніше евакуювалися з нині деокупованих населених пунктів, ще зарано повертатися.
"Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося - на все свій час", - підкреслив очільник Донеччини.
Нагадаємо, 1 жовтня Сили оборони розгорнули державний прапор біля вʼїзду в Лиман.
Згодом керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що під час звільнення Лимана російські окупанти тікали до міста Щастя, що на Луганщині.