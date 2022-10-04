Місцева влада наголосила, що жителям ще зарано повертатися в деокуповані населені пункти.

У звільненому від російських окупантів Лимані, що на Донеччині, офіційно підняли український прапор.

Про це повідомив у соцмережах керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах.

"Дякую нашим Збройним Силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій", - розповів Кириленко.

Він наголосив, що жителям, які раніше евакуювалися з нині деокупованих населених пунктів, ще зарано повертатися.

"Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося - на все свій час", - підкреслив очільник Донеччини.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, 1 жовтня Сили оборони розгорнули державний прапор біля вʼїзду в Лиман.

Згодом керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що під час звільнення Лимана російські окупанти тікали до міста Щастя, що на Луганщині.