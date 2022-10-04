Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Окупанти, які вціліли в Лимані, втікали до Щастя, – Гайдай
Окупанти, які вціліли в Лимані, втікали до Щастя, – Гайдай
Бої за Лиман
Бої за Лиман
ГоловнаСуспільствоВійна

Вісьмом псевдоправоохоронцям із Луганщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора

Серед підозрюваних є депутат селищної ради та люди без досвіду роботи в правоохоронних органах.

Вісьмом псевдоправоохоронцям із Луганщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито ще вісім осіб, які обійняли посади у незаконних правоохоронних органах "ЛНР". Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканці Новопсковської, Міловської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співпрацювати з окупаційної владою країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних – депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював в системі МВС. Інші – без досвіду роботи в правоохоронних органах.

Вони присягнули на вірність псевдореспубліці та були прийняті до штату "Новопсковського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР", "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР" та "Марківського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР".

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особи 12 правоохоронців-перевертнів на ТОТ. Вони займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також