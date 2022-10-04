Вісьмом псевдоправоохоронцям із Луганщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора

Серед підозрюваних є депутат селищної ради та люди без досвіду роботи в правоохоронних органах.

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито ще вісім осіб, які обійняли посади у незаконних правоохоронних органах "ЛНР". Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканці Новопсковської, Міловської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співпрацювати з окупаційної владою країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних – депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював в системі МВС. Інші – без досвіду роботи в правоохоронних органах.

Вони присягнули на вірність псевдореспубліці та були прийняті до штату "Новопсковського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР", "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР" та "Марківського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР".

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особи 12 правоохоронців-перевертнів на ТОТ. Вони займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців.