СБУ встановила особи 12 правоохоронців-перевертнів на ТОТ

Вони займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців.

СБУ встановила особи чергових правоохоронців-перевертнів та факти репресій і фабрикування "доказів" проти українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед зазначених осіб так званий заступник начальника військової комендатури смт Лазурне Херсонської області з позивним "Грек".

"За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до Росгвардії", – йдеться у повідомленні.

Із початком широкомасштабного вторгнення РФ зрадник повернувся на материкову територію, щоб "посилити силовий блок" окупаційного режиму.

Ще один мешканець Херсонщини після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду "начальника ізолятора тимчасового тримання" у складі створеного спецслужбами РФ Новокаховського відділення міліції.

У новому статусі колаборант разом з представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян та учасників АТО, викрадає їх та доставляє до ізолятора тимчасового тримання. Також є факти проведення ним допитів і застосування тортур.

Пішли на співпрацю з окупантами колишній заступник начальника ізолятора тимчасового тримання поліції та троє експертів-криміналістів. Вони вступили до так званого науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, що на Херсонщині.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної "поліції" Старобільського району Луганщини.

Наразі він сприяє підтриманню на тимчасово захопленій Старобільщині рашистського "нового порядку". Під його керівництвом окупаційна поліція здійснює кримінальне переслідування громадян на підставі фейкових законів "ЛНР".

У Волновасі на Донеччині співробітники СБУ теж задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції.

У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення РФ з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі "начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу МВС ДНР".

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх зазначених вище колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) КК України. Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДБР завершило спецрозслідування щодо військового-зрадника, який брав участь в окупації Бучі та Ірпеня. Його близькі родичі й досі проживають на Київщині.