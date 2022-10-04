Терористи "ДНР" заднім числом "намалювали" іноземних спостерігачів на фейковий референдум, – СБУ

Представники окупаційної адміністрації намагалися "запросити" 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних "спостерігачів".

Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. У ході оперативної роботи виявлено зразки запрошень "іноземних спостерігачів" щодо участі у незаконному плебісциті на Сході України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що відповідні листи підписав «председатель центральной избирательной комисии «ДНР» В. Висоцький 29 вересня цього року. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування", – йдеться у повідомленні спецслужби.

Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагалися нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних "спостерігачів". Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії.

При цьому датою "реєстрації" запрошень вказано 20 вересня. Тобто ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних "гостей" на псевдореферендумі і за рахунок цього "легітимізувати" його на міжнародній арені.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ викрила і задокументували злочинні дії окупантів.

Крім того, Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх "координаторів" із РФ, причетних до організації незаконного плебісциту.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України, тривають комплексні заходи з притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на Сході України.