Тактична ядерна зброя в Росії замкнена на різних складах, для транспортування до пускових установок потрібен час, – Bloomberg

Ядерні погрози є спробою Москви залякати США і Європу, аби вони припинили підтримувати Україну.

Малопотужна тактична ядерна зброя замкнена приблизно на дюжині складів у різних частинах Росії, тож для транспортування її до пускових установок потрібен час – від годин до діб. Про це пише Bloomberg.

Американські та європейські чиновники зараз заявляють, що немає жодних ознак підготовки до ядерного удару. Однак Кремль на тлі неухильної втрати позицій через український контрнаступ знову намагається поширити страх натяками на застосування ядерного озброєння.

Агентство підкреслило, що ці погрози є частиною масштабної спроби Кремля залякати США та Європу, аби вони припинили підтримку України та змусили Київ розпочати переговори на умовах Москви. Оскільки європейці готуються до важкої зими після того, як Росія спровокувала безпрецедентну енергетичну кризу, скоротивши постачання газу, Путін прагне посилити розбіжності в Європі щодо вартості подальшої підтримки України, щоб спробувати змінити громадську думку в ключових державах у міру зростання напруженості.

З часів Холодної війни в Росії, за оцінками, зберігається близько 1900 одиниць такої техніки, ракети і літаки, необхідні для її запуску.

Нагадаємо, Росія посилила ядерний шантаж на тлі втрат позицій на фронтах в Україні. До погроз вдавалися російські депутати, члени Радбезу і Путін.

Учора італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа. Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica заявила, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах – вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що станом на вчора така інформація на сайті НАТО оприлюднена не була, а подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм Росії.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

Міністр оборони Литви після вчорашніх сумнівних заяв американського підприємця і винахідника Ілона Маска заявив, що Кремль умисно нагнітає ядерну напругу, прагнучи посіяти страх, і Маск на це попався.