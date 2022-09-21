Зеленський: не вірю, що Путін застосує ядерну зброю. Не думаю, що світ йому дозволить

Президент наголосив, що Путін прагне втопити Україну в крові, зокрема в крові його власних військових.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

На цьому Зеленський наголосив у інтервʼю Bild TV, пише The Guardian.

"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю", – зазначив він.

Зеленський додав, що Путін хоче втопити Україну в крові, зокрема в крові власних солдатів. Президент додав, що хоча в Росії мобілізацію оголосили тільки сьогодні, насправді вона проводилась вже місяць, але таємно, пише УП.

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували курсантів, – хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти полягли. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони прийшли до нас і гинуть", – зазначив він, додавши, що частина російських вояк просто тікає.

Ядерний шантаж з уст російської влади звучить регулярно. В сьогоднішньому зверненні, де Путін оголосив про часткову мобілізацію, він укотре пригрозив ядерною відповіддю на "загрози Росії". При цьому він збирається визнати захоплені території Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей "російськими" – там уже готують псевдореферендуми.