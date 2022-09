Дії РФ в Україні можна кваліфікувати як геноцид, – Генпрокурор

Генпрокурор Андрій Костін, який перебуває з візитом у США, вважає дії РФ в Україні геноцидом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора з посиланням на заяву його очільника під час дискусії Russia’s Actions in Ukraine and the Crime of Genocide, організованої United States Institute of Peace у Вашингтоні.

"Головне питання дискусії – чи можна кваліфікувати дії РФ в Україні як геноцид? Моя відповідь: так. Йдеться про злочин геноциду, разом зі злочином агресії та воєнними злочинами", – наголосив Андрій Костін.

Він додав, що світ бачить, як агресор свідомо обирає ціллю мирне населення. У кожному звільненому селі або місті виявляють одну і ту саму картину – сотні загиблих, закатованих і забитих до смерті. Як у березні в Бучі, так і зараз в Ізюмі.

"Сотні тисяч українців пройшли через фільтраційні табори і були депортовані до РФ та Білорусі. Але найгірше, що примусово вивозять дітей, сиротам дають російське громадянство. Буде надзвичайно складно повернути їх додому, адже російська влада приховує їхні попередні біографії", – підкреслив генпрокурор.

Андрій Костін поінформував, що вже ідентифіковано понад 5500 депортованих дітей. Але реальна цифра набагато більша. І це також є нічим іншим, як актом геноциду.

Крім того, він назвав пріоритетним питання відбудови України і виплат постраждалим від російської агресії. Генеральний прокурор зауважив, що українська сторона зацікавлена в тісній співпраці з партнерами для пошуку активів підсанкційних осіб і злочинців та розробки механізму компенсації.

"Мій меседж простий: сила права має переважати над правом сили. Йдеться не лише про Україну – Путін прагне зруйнувати систему міжнародного права, яка діє в усьому світі. Тому створення Трибуналу для вищого військово-політичного керівництва РФ і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах і геноциді українців – наше спільне завдання", – заявив Костін.

Нагадаємо, сьогодні генеральні прокурори України та США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Тісніша співпраця спрямована на виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств в Україні.