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Окупанти перестали випускати чоловіків у Запорізькій області, але є альтернативний маршрут

Їх будуть мобілізувати, аби кинути на фронт як гарматне мʼясо. 

Окупанти перестали випускати чоловіків у Запорізькій області, але є альтернативний маршрут
Ілюстративне фото
Фото: iz.ru

На блокпосту окупантів у Василівці Запорізької області росіяни заборонили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років. Їх не пропустили в сторону Запоріжжя, повідомив мер Енергодара Іван Федоров у телеграмі.

"Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим – Грузія", – наголосив він.

Заборона на виїзд почала діяти, щоб мобілізувати українців з окупованих територій і відправити воювати як гарматне мʼясо. 

"Необхідно вже зараз або намагатися виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!" – підкреслив мер.

Примусова мобілізація окупантами проводиться на всіх захоплених територіях. Паралельно мобілізація почалася в Росії.

Нагадаємо, на початку вересня зʼявився оновлений порядок виїзду на окуповані території через місто Василівка у Запорізькій області. Виїзд на ТОТ і переміщення вантажів здійснюється у складі колон через визначений КПП у Степногірську. Потрібна перепустка комендатури, що дійсна тільки в межах Василівського району.

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