Резніков розповів деталі про звільнення оборонців "Азовсталі"

Наші герої в безпеці, проходитимуть реабілітацію та повідають світові правду.

Серед 215 звільнених з російського полону захисників 188 є оборонцями "Азовсталі": 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.

Пʼятеро звільнених командирів перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у фейсбуці, подякувавши турецьким партнерам за їхню гостинність.

Також з полону визволено 10 іноземців: додому повертаються п’ятеро громадян Великої Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.

"Завдяки особистому спілкуванню президента Зеленського з президентом Ердоганом, завдякі роботі Офіса президента, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під головуванням начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, завдяки нашим військовим, які беруть в полон окупантів і поповнюють обмінний фонд, наші Герої вже в безпеці. Проходитимуть реабілітацію та повідають світові правду", – зазначив міністр.

Резніков наголосив, що ми маємо зробити все, аби врятувати кожного.

"Для цього важливо вірити у краще і довіряти один одному. Довіряти військово-політичному керівництву країни. Довіряти та тримати лад. Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі наші хлопці і дівчата повернуться додому", – підкреслив він.

Нагадаємо, обмін 215 полонених захисників України відбувся учора. 200 з них обміняли на підозрюваного в державній зраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука, пʼятьох – на 55 росіян.

Командир "Азова" Денис Прокопенко, заступник командира полку Святослав Паламар, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський, нацгвардійці Денис Шелега і Олег Хоменко до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. До них зможуть приїжджати родичі.

Захисники Маріуполя лишалися на заводі до моменту, поки не отримали наказ припинити оборону міста та зберегти життя бійців. Попередній наказ – відтягнути сили росіян на себе й дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів – бійці виконали також. На заводі лишалися бійці полку "Азов", морпіхи 36-ї бригади, прикордонники, правоохоронці. Завдяки їхній обороні не було допущено перекидання близько 20 000 особового складу супротивника. Таким чином РФ не вдалося швидко захопити Запоріжжя, створити умови для оточення об’єднаних сил. 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Останніми територію заводу покинули командири. Бійців доправили на тимчасово окуповані території. До медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, іншої формули для порятунку бійців, ніж та, що була застосована, не було.

Станом на початок червня в російському полоні перебували понад 2500 оборонців з "Азовсталі". 28 липня росіяни влаштували в Оленівці теракт, внаслідок якого загинули понад 50 українських військовополонених. Серед них були і бійці "Азова". 18 вересня колонія знову потрапила під російський обстріл: загинув один полонений, четверо зазнали поранень.