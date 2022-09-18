Колонія в Оленівці знову потрапила під обстріл, повідомляють про загиблого військовополоненого і чотирьох поранених, - Лубінець

"На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму - до пані Москалькової, так і за посередництвом ООН та МКЧХ".

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що колонія в Оленівці знову потрапила під обстріл. В результаті один український військовополонений загинув, а четверо поранені.

Таку інформацію оприлюднив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму - до пані Москалькової, так і за посередництвом ООН та МКЧХ. Як і раніше я, як Омбудсман, готовий особисто прибути в Оленівку для оцінки всіх фактів та спілкування зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами", - заявив Лубінець.

Він додав, що "вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а Російська Федерація знову звинуватила у обстрілі Україну".

Омбудсман зауважив, що йому невідомі мотиви обстрілів таборів військовополонених.

"Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що через такі дії росіян є декілька наслідків.

Найперше - це відкладання візиту місії ООН зі встановлення фактів в Оленівку через безпекові ризики. Омбудсман додав, що "можливо і повна заборона такого візиту зі сторони Росії".

Також це додаткові страждання для родичів українських військовополонених, які утримуються в Оленівці. Рідні не можуть отримати перевірену інформацію про загиблих і поранених.

Також Лубінець вважає обстріли тиском на українську сторону задля "отримання поступок у питаннях звільнення російських військовослужбовців, які здійснювали воєнні злочини на території України та вирішення питання транзиту аміаку через Україну".

"Такі дії Російської Федерації лише упрозорюють для всього світу один простий факт - "Росія - держава-терорист". І ця держава прагне досягати своїх геополітичних цілей не в демократичний спосіб через перемовини, а використовуючи зброю і терор. І задача демократичного світу це просто припинити. Раз і назавжди", - підкреслив омбудсман.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в колонії тимчасово окупованої Оленівки у Донецькій області покращили побутові умови для військовополонених напередодні ймовірного візиту місії ООН.