У Сумській області через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, постраждала Буринська міська ОТГ. У домогосподарствах є чимало руйнувань, повалено дерева, близько 20 приватних будинків лишилися без даху. Частина громади - без електропостачання.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, накрити будинки. Також відпрацьовуємо питання евакуації мешканців з Департаментом цивільного захисту СОВА", - розповів Живицький.

Оновлення 20.05. За інформацією керівника ОВА, внаслідок стихійного лиха одна людина загинула - на неї впала стіна.

Травмовано восьмеро осіб:

двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні;

одна жінка з переломом руки перебуває у Сумах;

двомісячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ.

Ще чотирьом людям з легкими травмами надали медичну допомогу без госпіталізації.

"У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110 кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку. Роботи ведуться, протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена", - додав очільник Сумщини.

Станом на 18.50 18 вересня була інформація про чотирьох потерпілих із легкими тілесними ушкодженнями. Одну жінку госпіталізували до Конотопської лікарні. Також у медзакладі перебуває травмована піврічна дитина.

"Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники дістають людей з-під завалів. На місці працюють аварійні бригади енергетиків. Триває робота по евакуації людей з постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів", - зазначив керівник ОВА.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня у Карпатах- на вершині гори Піп Іван.