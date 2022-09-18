Росіяни вбили на Дніпропетровщині двох людей, ще троє поранені

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину, в результаті загинули двоє чоловіків. Ще двоє чоловіків та жінка отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Під масований обстріл рашистів потрапив Нікопольський район.

"Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів", - розповів Резніченко.

Він додав, що в громадах є руйнування. Наразі їхні масштаби уточнюють. На місці працюють рятувальники та поліція.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Нагадаємо, вночі 18 вересня росіяни тричі ударили по Нікопольському району з "градів" та важкої артилерії. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів.