В Ізюмі на Харківщині слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка із слідами жорстоких тортур.

Про це повідомляють "Грати".

У нього, як повідомив судово-медичний експерт після візуального огляду, зв'язані руки за спиною і відрізана мошонка. Особа чоловіка і його вік на даний момент не встановлена. Тіло було в могилі під номером 91.

Фото: Грати

Нагадаємо, що експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. Зараз ексгумація продовжується.

Раніше в лісосмузі в Ізюмі були знайдені близько 500 тіл людей із слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.