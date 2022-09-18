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У похованнях в Ізюмі слідчі знайшли тіло чоловіка, в якого відрізали мошонку

Тіло було в могилі під номером 91.

У похованнях в Ізюмі слідчі знайшли тіло чоловіка, в якого відрізали мошонку
Фото: Грати

В Ізюмі на Харківщині слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка із слідами жорстоких тортур. 

Про це повідомляють "Грати".

У нього, як повідомив судово-медичний експерт після візуального огляду, зв'язані руки за спиною і відрізана мошонка. Особа чоловіка і його вік на даний момент не встановлена. Тіло було в могилі під номером 91.

Фото: Грати

Нагадаємо, що експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. Зараз ексгумація продовжується.

Раніше в лісосмузі в Ізюмі були знайдені близько 500 тіл людей із слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.

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