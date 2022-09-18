В Ізюмі ексгумація триватиме ще два тижні, - мер

В Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, робота триватиме ще майже два тижні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко, інформує Еспресо.

Окрім цього, він зазначив що тіла загиблих на експертизи везуть до Харкова.

"Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають", - розповів мер Ізюма.

Станом на 18 вересня відомо, що в місті залишаються до 15 тис. жителів, а люди, котрі виїхали - починають повертатися, каже Марченко.

"Наразі в Ізюмі залишається 13-15 тисяч жителів, до 24 лютого було понад 45 тисяч. Але вже зараз не масово, але люди починають повертатися. Всі не повернуться, багатьом немає, де жити — розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло з'явиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема — всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо. Через місяць в Ізюмі буде тисяч 25-30 людей", - зазначає Марченко.

Нагадаємо, що експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. Зараз ексгумація продовжується.

Раніше в лісосмузі в Ізюмі були знайдені близько 500 тіл людей із слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.