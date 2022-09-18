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В Умані на період хасидського паломництва заборонили продаж алкоголю

Також на під’їзді в місто вже діють 5 блокпостів.

В Умані на період хасидського паломництва заборонили продаж алкоголю
Фото: Lb.ua

В Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час паломництва хасидів. 

Про це повідомляється у Telegram-каналі Уманської міськради.

За рішенням Черкаської обласної військової адміністраціі, в місті Умань з 19 по 30 вересня 2022 poку заборонили:

  • продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних виробів, а також пневматичної зброї, іграшок, які імітують зброю;
  • пішохідний та автомобільний рух під час дії комендантської години.

Також на під’їзді в місто вже діють 5 блокпостів з перевіркою документів та транспортного засобу.

"В’їзд та перевірка багажу паломників до міста Умань здійснюється лише за однією адресою: вул. Визволителів", - зазначено в повідомленні.

У міськраді звертають увагу, що жителям громади, які проживають у кварталі паломництва, достатньо на пропускному пункті пред’явити паспорт із відміткою про реєстрацію у даному кварталі.

"Якщо адреса реєстрації різниться із фактичним місцем проживання у кварталі паломництва, зверніться в ЦНАП для зміни місця реєстрації або в соціальний захист (для ВПО)", - попередили в міськраді.

Нагадаємо, що до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані підготували 21 укриття.

На цьогорічні святкування очікують на приїзд 10-12 тис. паломників-хасидів. В минулі роки їх було від 30 до 40 тис. Рош-га-Шана цього року відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

Раніше СБУ та Національна поліція рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Росія може використати приїзд і масове скупчення іноземних паломників для влаштування провокацій.

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