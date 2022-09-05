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СБУ провела антитерористичні заходи в Умані напередодні свята Рош га-Шана

У контрдиверсійних заходах залучили також регіональні підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та інших органів.

СБУ провела антитерористичні заходи в Умані напередодні свята Рош га-Шана
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України провела антитерористичні заходи в Умані (Черкаська область) напередодні свята Рош га-Шана та приїзду великої кількості паломників.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Такі заходи проводять на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана для посилення і відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози. 

У заходах також взяли участь регіональні підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та інших органів.

Під час антитерористичних заходів спецпризначенці Служби безпеки змоделювали ситуацію і виконали штурмові дії, щоб затримати умовну "терористичну групу" і звільнити "заручників". 

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Попри посилені заходи безпеки і спецслужба, і Нацполіція звернулися до паломників утриматися цьогоріч від візиту в Україну. На думку СБУ, Росія може використати скупчення паломників для влаштування провокацій.

Нагадаємо, хасиди їдуть в Умань, щоб відзначати юдейський новий рік. Станом на 5 серпня майже пів тисячі вірян вже прибули до Умані.

Раніше з таким же закликом звернулося до паломників і Міністерство закордонних справ України.

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