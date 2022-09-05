​Через пожежу відімкнули останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, - Енергоатом

У результаті відключено від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби атомної електростанції.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Сьогодні через пожежу від російських обстрілів відімкнули останню лінію, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.

Про це йдеться в заяві НАЕК "Енергоатом".

У компанії уточнили, що йдеться про ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС - Феросплавну.

Унаслідок цього довелося розвантажити і відключити від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби атомної електростанції.

В Енергоатомі підкреслили, що упродовж останніх трьох діб російські окупанти інтенсивно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС.

"Унаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше", - повідомили в НАЕК.

Нагадаємо, 3 вересня Запорізьку АЕС відключили від мережі та зупинили один з реакторів. Щоправда, тоді станція продовжувала подавати електроенергію через резервну лінію на Запорізьку ТЕС.

Нині чотири з шести інспекторів МАГАТЕ, які залишались на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, завершили роботу. Очікується, що два експерти продовжать роботу на об'єкті на постійній основі.