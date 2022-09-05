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На Запоріжжі українські розвідники знищили склад бюлетенів псевдореферендуму окупантів

Вцілілих та поранених окупанти терміново евакуюють у напрямку Криму.

На Запоріжжі українські розвідники знищили склад бюлетенів псевдореферендуму окупантів
Фото: ГУР МО

Бійці спецназу провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті було знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які російські окупанти використовували для місць базування.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що в кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, - управління Державної казначейської служби.

"Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено. Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів", - зазначили в ГУР.

Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

Наразі окупанти запровадили в місті жорстку комендантську годину в місті з 7:00. Над містом помічено військові вертольоти.

"Під час проведення спецоперації цивільне населення не постраждало", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше російські окупанти заявили, що "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму для "приєднання" Херсонської області. Це сталося після того, як ЗСУ влучно обстріляли кілька мостів, а також атакують окупантів на кількох напрямках.

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