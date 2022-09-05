Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі

Їх засуджено за державну зраду та участь у терористичній організації.

Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів.

Про це повідомляє українська спецслужба.

Серед них – уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону "Азов".

У подальшому він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу. З початком повномасштабного вторгнення РФ "повернула" його в Україну.

"Він мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові", – повідомили у спецслужбі.

Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його спільника – до 10 років ув'язнення за здійснення незаконної розвідувальної діяльності на користь терористичної організації.

Нагадаємо, СБУ викрила зрадницю, яка передавала росіянам координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового. Зловмисниця випитувала дані про розташування військової частини чоловіка та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.