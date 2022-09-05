На місці злочину виявлено два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку і три ключі на металевому тримачі.

У Бучі на Київщині виявили рештки ще двох людей, вбитих російськими військовими.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Стратили і спалили. Рештки щонайменше двох вбитих окупантами громадян виявили в одному із гаражів Бучі", – йдеться в повідомленні.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Зазначається, що під час відпрацювання в гаражному боксі виявили останки спалених людей. Приміщення гаража також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, російські військові вбили тут кількох мирних осіб.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

На місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку і три ключі на металевому тримачі.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію 102", – закликали у поліції.

Нагадаємо, станом на 8 серпня було відомо про 419 вбитих людей у Бучанській громаді.

12 серпня стало відомо, що в Бучанському районі знайшли тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка.