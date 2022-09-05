У Бучі на Київщині виявили рештки ще двох людей, вбитих російськими військовими.
Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Стратили і спалили. Рештки щонайменше двох вбитих окупантами громадян виявили в одному із гаражів Бучі", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час відпрацювання в гаражному боксі виявили останки спалених людей. Приміщення гаража також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, російські військові вбили тут кількох мирних осіб.
На місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку і три ключі на металевому тримачі.
"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію 102", – закликали у поліції.
Нагадаємо, станом на 8 серпня було відомо про 419 вбитих людей у Бучанській громаді.
12 серпня стало відомо, що в Бучанському районі знайшли тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка.