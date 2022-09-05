Головне за ніч. Понеділок, 5 вересня

Відбиті ворожі атаки, контрнаступ ЗСУ на півдні і сході, обстріли Нікополя і Запоріжжя.

Збройні сили України просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). "Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході", – йдеться в доповіді.

Аналітики ISW припустили, що швидкість контрнаступу різко змінюватиметься з кожним днем. ЗСУ намагатимуться позбавити російських військових необхідного постачання, вразити командування і контроль окупантів та послабити моральний дух ворога.

"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, ймовірно, здійснюватимуть запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та українські війська, що наступають", – прогнозують експерти ISW.

Водночас у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії, зазначається, що російські війська все ще просуваються приблизно по кілометру на тиждень в напрямку до Бахмута.

"Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається взяття під контроль всієї Донецької області, що дало б змогу Кремлю оголосити про "звільнення". Вірогідно, російські війська неодноразово пропускали терміни досягнення цієї мети", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними української сторони, окупанти отримали наказ виконати це завдання до 15 вересня, однак їм навряд чи це вдасться, що ще більше ускладнить плани з проведення референдумів щодо приєднання окупованих територій до Росії.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ успішно відбили наступи ворога на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару.

На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Пискунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.

Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили України ліквідували близько 300 окупантів, 19 танків, 29 броньованих машин і дві крилаті ракети. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – у новині.

Нікопольський район окупанти сьогодні вночі двічі обстріляли з важкої артилерії.

“У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені дев’ять будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач – їх уже полагодили”, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Уночі 5 вересня російські військові обстріляли селище в передмісті Запоріжжя.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, ви могли чути у місті гучні звуки. За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки", – повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

У самому Запоріжжі "прильотів" не зафіксовано.

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