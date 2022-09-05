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З початку повномасштабного вторгнення військові РФ вбили 800 жителів Донеччини

Поранення дістали 2 017 мирних мешканців.

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ вбили 800 жителів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що двох мешканців Донеччини було вбито в Кураховому і одного – у Соледарі. Ще три людини отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської області, а також створені сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.

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