З початку повномасштабного вторгнення військові РФ вбили 800 жителів Донеччини

Минулої доби росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що двох мешканців Донеччини було вбито в Кураховому і одного – у Соледарі. Ще три людини отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської області, а також створені сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.