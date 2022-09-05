Окупанти намагаються підкупити батьків школярів і залякують вчителів на Херсонщині

Батькам учнів пропонують виплати і безкоштовне харчування для дітей.

Переважна більшість шкіл на тимчасово окупованій території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами.

Про це повідомив у Telegram речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Окупанти намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям погрожують каральними заходами", – йдеться у повідомленні.

Тим же вчителям, які погоджуються на співпрацю з росіянами, представники Руху Опору Південь УДА нагадали про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.

"Так, одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли...траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", – повідомив Братчук.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни погрожують родичам керівників навчальних закладів, які виїхали й організували онлайн-навчання.