У Херсоні - бунти серед рашистів, а в Донецьку "вагнерівці" вербують місцевих в'язнів

Російські окупаційні війська продовжують зіштовхуватися з проблемою нестачі особового складу у війні проти України.

Про інциденти розповіли в Генштабі Збройних Сил України.

Так, у Херсоні військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт і написали відмову від участі у бойових діях.

"Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома", - зазначили в українському командуванні.

Щоб поповнити втрати у живій силі, рашисти вдалися до вербування в'язнів на окупованій території України.

У виправній колонії №124 Донецька представники приватної військової кампанії "Вагнер" взялися вербувати засуджених до складу свого підрозділу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПВК "Вагнер" пропонує в'язням петербурзьких тюрем їхати на війну в Україну, щоб допомогти "виявляти нацистів".

Виданню The Insider стали відомі імена 17 російських військовослужбовців, яких за відмову воювати в Україні насильно утримують у виправній колонії селища Красний Луч на окупованій території Луганської області.