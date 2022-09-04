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Росіяни використали учнів у Запорізькій області як "живий щит" - поселилися у школі, - Генштаб

На подвір’ї навчального закладу розмістили військову техніку.

Росіяни використали учнів у Запорізькій області як "живий щит" - поселилися у школі, - Генштаб
Фото: vgoru.org

Російські окупанти поселилися в приміщенні школи села Орлянське Запорізької області і використовують місцевих школярів як "живий щит".

Про це йдеться на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

"На першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час, коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області", - зазначили в командуванні.

У Генштабі підкреслили, що така ситуація пояснює упертість рашистів розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених українських територіях.

"Попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців", - додали в командуванні.

Нагадаємо, в Маріуполі росіяни відкрили замість анонсованих 16 шкіл лише 5, дорога до них не розмінована.

Напередодні 1 вересня джерела в СБУ повідомили, що загарбники замінували школу в м. Токмак Запорізької області, хочуть її підірвати, звинувативши в цьому ЗСУ. У навчальний заклад також завезли боєприпаси.

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