На Херсонщині росіяни погрожують родичам керівників навчальних закладів, які виїхали й організували онлайн-навчання

Також тиснуть на освітян, які відмовилися працювати за програмою РФ.

Російські окупанти на Херсонщині погрожують родичам очільників навчальних закладів, які виїхали на підконтрольну Україні територію й організували онлайн-навчання.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, загарбники також тиснуть на освітян, які відмовилися працювати за російською програмою.

"Таким чином вони намагаються схилити їх до співпраці та компенсувати нестачу кадрів", - зауважив перший заступник голови облради.

Нагадаємо окупанти викрадають в Херсонській області вчителів. А батькам школярів обіцяють 10 тис. рублів, якщо їхні діти підуть у школу до 15 вересня. Якщо ні - залякують.