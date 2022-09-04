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Від початку доби Росія вдарила по Україні понад десятком ракет, - Повітряні Сили

Українським військовим вдалося збити дві ракети.

Від початку доби Росія вдарила по Україні понад десятком ракет, - Повітряні Сили
Ілюстративне фото

Від початку нинішньої доби Росія обстріляла Україну вже понад десятком ракет.

Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ракети були різних типів - повітряного та наземного базування, зокрема, керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 "Онікс", крилаті ракети "Іскандер-К", зазначили в командуванні.

"Усього було випущено більше десяти ракет, дві з яких  - Х-59 та імовірно "Іскандер-К" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України!", - йдеться в повідомленні.

Військові додали, що окупанти продовжують використовувати зенітні ракети С-300. Ними обстрілюють прифронтову зону, зокрема, цивільні об’єкти в обласних центрах.

Нагадаємо, сьогодні зранку ЗСУ збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Напередодні у Дніпропетровській області сили ППО збили всі п’ять випущених росіянами ракет.

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