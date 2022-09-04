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Зранку українські військові збили ворожі ракети на Дніпропетровщині і Миколаївщині

Над Миколаївщиною була збита ракета Х-59 класу "повітря-поверхня". 

Зранку українські військові збили ворожі ракети на Дніпропетровщині і Миколаївщині
Уламки ракети, ілюстративне фото
Фото: facebook/okPivden

Сьогодні зранку ЗСУ збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Про це повідомляють у Facebook Повітряне командування "Схід" та ПК "Південь".

“4 вересня, близько шостої години ранку, у небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-352, – йдеться в повідомленні.

У ПК “Схід” додають, що сили ППО збили сьогодні російську ракету в районі Кривого Рогу.

 

Нагадаємо, 3 вересня у Дніпропетровській області ППО збила всі п’ять випущених росіянами ракет.

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