Зранку українські військові збили ворожі ракети на Дніпропетровщині і Миколаївщині

Над Миколаївщиною була збита ракета Х-59 класу "повітря-поверхня".

Сьогодні зранку ЗСУ збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Про це повідомляють у Facebook Повітряне командування "Схід" та ПК "Південь".

“4 вересня, близько шостої години ранку, у небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-352, – йдеться в повідомленні.

У ПК “Схід” додають, що сили ППО збили сьогодні російську ракету в районі Кривого Рогу.

Нагадаємо, 3 вересня у Дніпропетровській області ППО збила всі п’ять випущених росіянами ракет.