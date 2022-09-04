Пошкоджено житлові і господарські будинки, люди не постраждали.

Уночі 4 вересня російські окупанти тричі вдарили по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Ворог застосував "гради" та важку артилерію.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок обстрілів у Нікополі сталася пожежа, вогонь вдалося нейтралізувати. У місті пошкоджено п’ять житлових будинків і кілька господарських будівель. Виведена з ладу лінія електропередач.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді обстрілами було пошкоджено приватний будинок, склади та прохідну місцевого заводу.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу Зеленодольської громади на Дніпропетровщині 3 вересня загинув 10-річний хлопчик. Пошкоджено багатоповерхівки та магазини.