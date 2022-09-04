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У селі на Харківщині через обстріли окупантів за кілька днів сталося 6 пожеж

Загорілося 12 споруд.

У селі на Харківщині через обстріли окупантів за кілька днів сталося 6 пожеж
Фото: ДСНС

Внаслідок пожеж, якій зайнялися через обстріли окупантів, у селі Безруки Дергачівської громади на Харківщині, загорілися чотири житлових будинків.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

З 2 вересня у селі виникло загалом 6 пожеж: горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі.

“Остання з таких пожеж виникла о 13:50 3 вересня. Вона охопила відразу 12 приватних споруд, зокрема 4 житлових будинки, 7 господарчих споруд, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл, паркан”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС
Загальна площа горіння склала понад 700 кв.м, також горів сухостій на площі понад 1 гектар.

На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. 

Фото: ДСНС
О 16:30 вогнеборцям вдалось локалізувати всі осередки пожеж, проте через безліч повторних ударів окупантів, вони були змушені тимчасово припинити роботи та повернутися до місць дислокації. 

Після закінчення обстрілів роботи поновляться.

Нагадаємо, 1 вересня вночі російські військові випустили з Бєлгорода по Харківській області п'ять ракет, частина з них "самоліквідувалася" над територією Росії.

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