Внаслідок пожеж, якій зайнялися через обстріли окупантів, у селі Безруки Дергачівської громади на Харківщині, загорілися чотири житлових будинків.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
З 2 вересня у селі виникло загалом 6 пожеж: горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі.
“Остання з таких пожеж виникла о 13:50 3 вересня. Вона охопила відразу 12 приватних споруд, зокрема 4 житлових будинки, 7 господарчих споруд, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл, паркан”, – йдеться у повідомленні.
На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС.
Після закінчення обстрілів роботи поновляться.
Нагадаємо, 1 вересня вночі російські військові випустили з Бєлгорода по Харківській області п'ять ракет, частина з них "самоліквідувалася" над територією Росії.